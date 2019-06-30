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اقتصاد

1460 دولارًا.. سعر طن "الفولاذ" اليوم

الأحد 30/يونيو/2019 - 05:36 ص
الفولاذ
الفولاذ
دعاء أبو العزم - طارق عتمان
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استقر سعر طن "الفولاذ"، خلال بداية التعاملات، اليوم الأحد، عند 1460 دولارًا، وفقًا لتقرير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويدخل "الفولاذ"، ضمن قائمة المعادن المهمة لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية، والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة الماذر بورد "اللوحة الأم".

وكانت أسعار "الفولاذ" شهدت صعودًا عن الشهر الماضي، بلغ 85 دولارًا.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذلك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.

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