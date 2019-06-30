أسعار النفط اليوم.. "برنت" بـ64.37 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأحد، بعد اجتماع قمة مجموعة العشرين باليابان وسط حالة من الترقب للاجتماع بين رئيسي الولايات المتحدة والصين قد يسفر عن انفراجة في محادثات التجارة.



وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت نحو 2 دولار، حيث سجل 64.37 دولار للبرميل، كما ترجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى نحو 58.11 دولار للبرميل.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء الماضى، إنه من الممكن أن يتوصل إلى اتفاق تجاري مع نظيره الصيني شي جين بينغ أثناء اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين، لكنه مستعد لفرض رسوم جمركية أمريكية على المزيد من البضائع الصينية إذا لم يتوصل البلدان إلى اتفاق.



وقال المهندس مدحت يوسف، خبير هندسة البترول والطاقة، ونائب رئيس هيئة البترول السابق لـ"الدستور"، إن انخفاض أسعار النفط يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصري، ويؤدي إلى انخفاض فاتورة الدعم في الموازنة العامة للدولة.