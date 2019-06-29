وزير دفاع نيوزيلندا يزور الصين

يغادر وزير دفاع نيوزيلندا رون مارك إلى الصين، غدا الأحد، للقيام بزيارة مدتها 4 أيام إلى العاصمة الصينية بكين ومدينة شيآن بوسط الصين.



تهدف هذه الزيارة، وهى الأولى التي يقوم بها الوزير إلى الصين، لبناء علاقة دفاعية إيجابية بين الدولتين.



وذكر بيان حكومي اليوم (السبت) أن الوزير سيلتقي في بكين بنظيره الصيني الجنرال وي فنغ خه ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية شيوي تشي ليانغ.



وقال مارك إن "الصين شريك استراتيجي لنيوزيلندا. وتمثل هذه الزيارة فرصة للحوار بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك مثل الآثار الأمنية للتغير المناخي وحفظ السلام والأنشطة الإنسانية وأنشطة الإغاثة من الطوارئ"، مضيفا أن الصين شريك هام في هذه الجهود، وهذه هي المجالات التي تأمل نيوزيلندا التعاون فيها مع الصين.



وتابع قائلا إن "زيارتي تعتبر فرصة لمراجعة التطورات في علاقتنا الدفاعية التي تضمنت توقيع اتفاقية لوجيستية جديدة بين الدولتين ومشاركة في أطر متعددة الأطراف من خلال اجتماع وزراء دفاع الآسيان-بلس وحوار شانجريلا."



وأضاف: "إنني أيضا أريد استغلال هذه الفرصة ليس فقط لدعم علاقتنا ولكن أيضا لتشكيل فهمنا للصين. وهذا الأمر يتوافق مع تعزيز علاقتنا."