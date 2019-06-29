السبت 29 يونيو 2019 الموافق 26 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

وزير دفاع نيوزيلندا يزور الصين

السبت 29/يونيو/2019 - 09:19 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
يغادر وزير دفاع نيوزيلندا رون مارك إلى الصين، غدا الأحد، للقيام بزيارة مدتها 4 أيام إلى العاصمة الصينية بكين ومدينة شيآن بوسط الصين.

تهدف هذه الزيارة، وهى الأولى التي يقوم بها الوزير إلى الصين، لبناء علاقة دفاعية إيجابية بين الدولتين.

وذكر بيان حكومي اليوم (السبت) أن الوزير سيلتقي في بكين بنظيره الصيني الجنرال وي فنغ خه ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية شيوي تشي ليانغ.

وقال مارك إن "الصين شريك استراتيجي لنيوزيلندا. وتمثل هذه الزيارة فرصة للحوار بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك مثل الآثار الأمنية للتغير المناخي وحفظ السلام والأنشطة الإنسانية وأنشطة الإغاثة من الطوارئ"، مضيفا أن الصين شريك هام في هذه الجهود، وهذه هي المجالات التي تأمل نيوزيلندا التعاون فيها مع الصين.

وتابع قائلا إن "زيارتي تعتبر فرصة لمراجعة التطورات في علاقتنا الدفاعية التي تضمنت توقيع اتفاقية لوجيستية جديدة بين الدولتين ومشاركة في أطر متعددة الأطراف من خلال اجتماع وزراء دفاع الآسيان-بلس وحوار شانجريلا."

وأضاف: "إنني أيضا أريد استغلال هذه الفرصة ليس فقط لدعم علاقتنا ولكن أيضا لتشكيل فهمنا للصين. وهذا الأمر يتوافق مع تعزيز علاقتنا."

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

وفاة الفنان محمد أبو الوفا بعد صراع مع المرض

منذ يوم

بسبب صلاح.. اتحاد الكرة يكذب نفسه

منذ حوالي 7 ساعات

المصريون يثورون على دعوات الإخوان الشيطانية ضد المنتخب: "هنشجع مصر"

منذ ساعتين و 50 دقيقة

بعد ظهوره في مباريات أمم إفريقيا.. تعرف على سبب زيارة ديمبلي لمصر

ads

الصور

image description

صور.. انتشار الخدمات المرورية بمحيط استاد الإسماعيلية

image description

مدبولي يتفقد مبنى "الوزراء" بالعلمين الجديدة.. وعقد أول اجتماع به قريبا

image description

قلق بين أهالي طالبات الثانوية بالهرم أثناء امتحانات اليوم

image description

ملخص فوز جنوب أفريقيا علي ناميبيا

image description

ملخص فوز المغرب على كوت ديفوار

ads

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 باسم الطالب ورقم الجلوس

طائرة تجسس تصوّر سيدات بغرف نومهن في بنها.. والأمن يضبط الفاعل

3 حالات لرفع عداد الكهرباء من المشترك.. تعرف عليها

ستوديو

أحلام تهنئ ماجدة الرومي بحصولها على الدكتوراه الفخرية

عبير صبري تطالب متابعيها بالدعاء لريهام سعيد بعد أزمتها الصحية

أحمد موسى: 30 يونيو أعظم ثورة في تاريخ مصر (فيديو)

فيديو.. رانيا بدوي: دعم صلاح لعمرو وردة سقطة كبيرة

ads

رياضة

توماس يقود "إنيوس" في سباق فرنسا للدراجات

تشكيل أوروجواي لمباراة بيرو.. سواريز وكافاني يقودان الهجوم وبينتانكور في الوسط

مدرب موريتانيا: حققنا تعادلًا تاريخيًا مع أنجولا

باريس سان جيرمان يرغب في ضم بونوتشي

منوعات

«ثرست ماستر» تعزّز ألعاب السباق بعجلة «فيراري»

لوحة سرقها النازيون تعود إلى فلورنسا بإيطاليا

تسجيلات أول هبوط على القمر للبيع

اكتشاف وعي سري لمرضى الغيبوبة قد ينقذ حياتهم

إسلام سياسي

داعية سلفي: ثورة 30 يونية أنقذت مصر من مخططات الإخوان

أكراد سوريا تسلم الداعشي"بوكانا" إلي روما

الاتحاد الأوروبي: عودة 400 داعشي بريطاني إلي بلادهم

عزة فتحي: في ثورة 30 يونية رفض الشعب الفاشية باسم الدين

مقالات الرأي
ماجد حبته
30 يونيو 2013
د. منى حلمى
يوم إزاحة المستثمرين فى بيع الأوطان والأسلحة والنساء
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
ماجد حبته
قمة العشرين.. توترات وتسويات
المزيد
ads

الثقافة

الإثنين.. بدء موسم جديد لعرض "شباك مكسور" على مسرح الطليعة

عرض الفيلم السورى "دمشق حلب" بإبداع الإسكندرية

افتتاح معرض براعم 2 للمواهب الصغيرة بقاعة لمسات الثلاثاء

معهد جوته يفتتح فرعا في الغردقة

صفحتنا ع الفيس بوك