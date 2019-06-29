توماس يقود "إنيوس" في سباق فرنسا للدراجات

يقود جيرينت توماس حامل اللقب وإيجان بيرنال فريق إنيوس في سباق فرنسا للدراجات الشهر المقبل، بينما سيغيب كريس فروم الفائز بالسباق أربع مرات بسبب الإصابة.



وسيكمل جوناثان كاستروفيخو وميخاو كفياتكوفسكي وجياني موسكون وفوت بولز ولوك رو وديلان فان بارل تشكيلة الفريق للسباق الذي يتألف من 21 مرحلة وسينطلق في بروكسل في السادس من يوليو. وسيكون هذا أول سباق للفريق الذي أعيد إطلاقه بعد الاستحواذ على فريق سكاي في وقت سابق من العام الجاري.



وقال توماس، أول ويلزي يفوز بالسباق في 2018، في بيان «من الرائع أن ندخل السباق في وجود هؤلاء المتسابقين البارزين ما يمنحنا عدة خيارات». وتابع «سنعمل أنا وإيجان بكل قوة بالتعاون مع الفريق على مدار الأسابيع الثلاثة المقبلة.. لا أطيق الانتظار لارتداء قميص فريق إنيوس لأول مرة في أكبر سباق هذا العام». وحصل توماس على الضوء الأخضر للدفاع عن لقبه رغم تعرضه لحادث في سباق سويسرا هذا الشهر بعد أيام قليلة من خضوع فروم لجراحة عقب حادث في سباق دوفين.