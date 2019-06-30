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اقتصاد

أسعار الريال السعودى اليوم الأحد 30 يونيو 2019

الأحد 30/يونيو/2019 - 05:37 ص
أسعار الريال السعودى
أسعار الريال السعودى اليوم الأحد 30 يونيو 2019
هويدا سعيد
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استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأحد، حيث سجل نحو 4.73 جنيه للشراء، و4.47 جنيه للبيع، حسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري:
4.73 جنيه للشراء.
4.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:
4.43 جنيه للشراء.
4.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر:
4.44 جنيه للشراء.
4.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة:
4.36 جنيه للشراء.
4.50 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية:
4.41 جنيه للشراء.
4.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB
4.41 جنيه للشراء.
4.46 جنيه للبيع.

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