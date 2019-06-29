تشكيل أوروجواي لمباراة بيرو.. سواريز وكافاني يقودان الهجوم وبينتانكور في الوسط

أعلن أوسكار تاباريز، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، عن تشكيل السيليستي لمواجهة بيرو، في ربع نهائي كوبا أمريكا.



منتخب أوروجواي تأهل من المجموعة التي ضمت تشيلي والإكوادور واليابان، في صدارة المجموعة الثالثة.



ويقود هجوم الفريق السماوي، إيدينسون كافاني ولويس سواريز، كما جرت العادة، وخلفهم في وسط الملعب، فالفيردي لاعب ريال مدريد.



إليكم التشكيل بالكامل:



حراسة المرمى: موسليرا.



الدفاع: كاسيريس، خيمينيز، جودين، جونزاليس.



الوسط: جونزاليس، بينتانكور، نانديز، فالفيردي، أراسكايتا.



الهجوم: كافاني، سواريز.