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رياضة

مدرب موريتانيا: حققنا تعادلًا تاريخيًا مع أنجولا

السبت 29/يونيو/2019 - 09:12 م
جريدة الدستور
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أبدى المدرب الفرنسي مارتينز كورينتين المدير الفني لمنتخب موريتانيا رضاه عن نتيجة التعادل التي انتهت بها مواجهة فريقه أمام أنجولا مساء اليوم.

اللقاء أقيم على ملعب استاد السويس في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.

وقال كورينتين في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "في البداية حصلنا اليوم على نقطة تاريخية كأول تعادل لمنتخب موريتانيا في نهائيات كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف: "أردت اليوم التركيز على معالجة أخطاء الجانب الدفاعي لتجنب ما حدث في اللقاء الأول أمام مالي والخسارة الكبيرة برباعية".

وأضاف: "اللاعبون كانوا على أتم استعداد بدنيًا، لذلك لم أقم سوى بتغييرين في الأوقات الأخيرة من عمر المباراة، لاعبو فريقي لديهم ثوابت وآليات لعب تخص هذا الرسم التكتيكي في الملعب".

وتابع: "أعرف فريق أنجولا جيدًا، وهو يملك عناصر جيدة جدًا ولعبنا معه من قبل في التصفيات ذهابًا وإيابًا".

وأردف: "لا أغلق الباب أمام أحد، وجميع لاعبي الفريق لديهم نفس الفرص، يجب علينا التأمين الدفاعي القوي مع التحول من الدفاع للهجوم سريعا بشكل إيجابي إذا كنا نرغب في التأهل للأدوار الإقصائية".

واستكمل: "لم نخلق العديد من الفرص الخطيرة في المباراة، لكن ما أعيبه على اللاعبين أنهم لم يكونوا متواجدين بقوة في منطقة الثلث الأخير من الملعب".

وأتم: "أما عن مباراة تونس المقبلة بالتأكيد هم فريق جاهز وقوي ولعب في المونديال، ويحمل تاريخا كبيرا وأسماء تنشط في الدوريات الأوروبية، ولكننا سنحافظ على حظوظنا في التأهل واللعب حتى آخر أمل في الصعود".

ويستعد منتخب موريتانيا لمواجهة تونس مساء الثلاثاء المقبل في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويحتل المنتخب الموريتاني المركز الأخير بالمجموعة، برصيد نقطة واحدة بعد خسارة ثقيلة من مالي برباعية مقابل هدف والتعادل مع أنجولا.

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