الصين تدعو إلى اتخاذ إجراءات مشتركة بشأن معالجة تغير المناخ

دعا عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانج يي جميع الأطراف إلى الالتزام بتعهداتها واتخاذ إجراءات ملموسة بشأن معالجة تغير المناخ وذلك خلال اجتماع ثلاثي بين الصين وفرنسا والأمم المتحدة عقد هنا اليوم السبت.



وقد ترأس وانج هذا الاجتماع، الذي عقد على هامش قمة مجموعة الاقتصادات العشرين الكبرى، وحضره وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مشيرا إلى التقدم الذي حققته الصين في تقليل انبعاثات الكربون، تعهد وانغ بالتزام البلاد بمعالجة التغير المناخي.



وفي عام 2018، خفضت الصين من انبعاثات الكربون لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي بنحو 45.8 بالمئة مقارنة بمستوى بعام 2005، لتصل إلى الهدف قبل عامين من الموعد.



وبعد انشاء نظام مداولة انبعاث الكربون على مستوى الدولة في ديسمبر عام 2017، شهدت الصين بلوغ حصتها من الوقود غير الحفري في استهلاك الطاقة الأولية 14.3 بالمئة عام 2018، لتقترب من مستهدف 15 بالمئة بحلول عام 2020.



وفي الاجتماع، أكد المسؤول الصيني أن معالجة التغير المناخي تتطلب الحماس والمثابرة معا، في حين أن الإيمان والعمل والتعاون والالتزام بالمبادئ هي ايضا لاغنى عنها في هذه العملية.



وقال وانغ إن العالم لن يتوقف عن المضي قدما على الرغم من انسحاب دولة بعينها من السعي لمعالجة هذه القضية.



وأضاف أن "التغير المناخي تحد عالمي وما من خيار آخر لدينا غير التعاون"، حاثا الدول المتقدمة على الوفاء بتعهداتها بتوفير 100 مليار دولار أمريكي كل عام بحلول 2020 للمساعدة في تعزيز قدرة الدول النامية على التعامل مع القضية.



وأشار وانغ أيضا إلى الدعم الصيني لقمة العمل المناخي 2019 الذي سيستضيفه الأمين العام للأمم المتحدة في نيونيورك شهر سبتمبر.



وقال لودريان، مشيدا بالتعاون الصيني - الفرنسي في التغير المناخي إن فرنسا مستعدة لبذل جهود مشتركة مع الصين لدفع المجتمع الدولي لتطبيق اتفاق باريس حول التغير المناخي.



ومن جانبه، أشاد غويتريش بالدور الصيني في معالجة التغير المناخي، معربا عن استعداده للعمل مع الصين وفرنسا لتشجيع الدول المعنية على اتخاذ إجراءات.



واتفق الأطراف الثلاثة على أنه يتعين على جميع الدول دعم التعددية والوفاء بالتزامات اتفاق باريس والمساعدة في العمل على تحقيق نتائج مثمرة في قمة العمل المناخى عام 2019 وفي الجلسة الـ25 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي المقرر عقده من 2 إلى 13 ديسمبر من أجل ضخ قوة دافعة جديدة في حوكمة المناخ العالمي.