طلب مفاجئ من لامبارد لإدارة تشيلسي

طلب فرانك لامبارد، المدير الفني القادم لفريق تشيلسي الإنجليزي، من إدارة النادي اللندني الإبقاء على ألفارو موراتا مهاجم الفريق وعدم بيعه نهائيا إلى أتلتيكو مدريد.



وحصل أتلتيكو مدريد على خدمات موراتا في يناير الماضي، على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرًا من تشيلسي مع خيار الشراء.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن لامبارد رحب بعودة موراتا إلى البلوز مجددا، على أن يكون القرار النهائي خلال الايام المقبلة.



وأشارت الصحيفة إلى أن فرانك لامبارد، يرغب في استعادة خدمات موراتا، لحل الأزمة الهجومية في الفريق، وأنه على استعداد لفتح صفحة جديدة مع اللاعب.



ورغم فشل موراتا في التأقلم مع تشيلسي، إلا أن إدارة البلوز تدرس استعادة اللاعب مرة أخرى في ظل الظروف الحرجة التي يواجهها الفريق بعد الحرمان من التعاقدات في الفترة المقبلة.