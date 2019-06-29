برشلونة يراقب ظهير ميلان الإيطالي

يراقب نادي برشلونة الإسباني السويسري ريكاردو رودريجيز، ظهير ميلان الإيطالي، تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ويرغب برشلونة في التعاقد مع لاعب جديد في مركز الظهير الأيسر ليكون بديلا للإسباني جوردي ألبا الذي لا يوجد له بديل في الوقت الحالي.



وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية إن نادي برشلونة يرى في رودريجيز اللاعب المثالي ليكون بديلا لألبا في الموسم المقبل، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع ميلان.



وانتقل رودريجيز إلى ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية مقابل 18 مليون يورو، ونجح في حجز مقعد أساسي لم يبعده عنه سوى الإصابات التي تعرض لها.



ويسعى النادي الكتالوني إلى استغلال حاجة ميلان إلى بيع بعض لاعبيه في الفترة المقبلة بسبب لوائح اللعب المالي النظيف.



ويعتبر الظهير السويسري أقرب اللاعبين الذين يمكنهم الرحيل، لا سيما بعد قرب التعاقد مع الفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير ريال مدريد الإسباني.