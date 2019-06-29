الجيش العراقي يقتل 5 إرهابيين حاولوا التسلل عبر الحدود السورية

أحبطت القوات العراقية، محاولة تسلل لعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، عبر الحدود السورية، إلى داخل البلاد.



وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، أن قوة من اللواء السابع والعشرين في الفرقة الثامنة ضمن قيادة عمليات الجزيرة، تمكنت من قتل خمس عناصر إرهابية حاولت التقرب من خط الحدود العراقية السورية شمال "منطقة طريفاوي".



ونوهت الخلية، إلى أن هذه العملية، جاءت بعد متابعة مستمرة لمنع أي محاولة تسلل من قبل العصابات الإرهابية.



وأعلن العراق تحرير أراضيه من تنظيم "داعش" الإرهابي نهاية العام الماضي، وإعادة إعمار المناطق المحررة.



لكن القوات العراقية تواصل عمليات تفتيش ومداهمات لضمان تطهير المنطقة، والقضاء على فلول "داعش"، خاصة على الحدود العراقية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود.