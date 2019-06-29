عجمان يتعاقد مع المهاجم الغاني وليام أوسو
السبت 29/يونيو/2019 - 09:05 م
وكالاتطباعة
نجحت إدارة نادي عجمان في ضم اللاعب الغاني وليام أوسو "29 عامًا" إلى صفوفه قادمًا من رويال انتويرب البلجيكي، وذلك ضمن استعدادات الفريق البرتقالي للموسم الجديد.
وقدم أوسو مستويات جيدة في جميع الأندية التي لعب لها، مثل نادي رويال سبورت كلوب، ونادي سبورتينج لشبونة، ونادي سيركل بروج، وغيرها من الفرق.
وعبر أوسو عن سعادته الكبيرة بانضمامه لفريق عجمان، وقال إنه يتطلع لتقديم أداء مشرف.
وقدم أوسو مستويات جيدة في جميع الأندية التي لعب لها، مثل نادي رويال سبورت كلوب، ونادي سبورتينج لشبونة، ونادي سيركل بروج، وغيرها من الفرق.
وعبر أوسو عن سعادته الكبيرة بانضمامه لفريق عجمان، وقال إنه يتطلع لتقديم أداء مشرف.