الاتفاق السعودي يضم مدافع إفريقيا الوسطى

أعلن نادي الاتفاق السعودي عن الحصول على خدمات مدافع إفريقيا الوسطى سيدريك يامبيري خلال فترة الانتقالات الحالية.



الاتفاق نجح في تعزيز خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بضم سيدريك يامبيري لمدة 3 سنوات.



وكتب الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إدارة نادي الاتفاق تتعاقد مع مدافع إفريقيا الوسطى سيدريك يامبيري لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة 3 سنوات".



ومن المقرر أن يتم التوقيع النهائي بعد تجاوز اللاعب الفحص الطبي في مستشفيات المانع الشريك الطبي للنادي.