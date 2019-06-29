الزمالك يدرس التعاقد مع طارق طه

يدرس مسئولو نادي الزمالك التعاقد مع طارق طه، الظهير الأيسر لفريق الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الجبهة اليسرى ليتواجد مع عبدالله جمعة الذي يشارك في هذا مع الفريق الأبيض هذا الموسم بعدما قام السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى السابق للفريق الأبيض، بتغيير مركزه من صانع الألعاب إلى الظهير الأيسر.



وتم ترشيح طارق طه لمسئولي القلعة البيضاء لضمه فى الموسم الجديد بعدما كان الزمالك يسعى لضمه في بداية الموسم من سموحه قبل انتقاله للدراويش.



وينتظر مسئولو الزمالك موقف خالد جلال، المدير الفني للفريق الأبيض، من ضم اللاعب من عدمه وفقًا لحاجة الفريق لخدماته.