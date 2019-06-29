تفاصيل عقد راشفورد الجديد مع مانشستر يونايتد

توصل نادي مانشستر يونايتد مع نجم الفريق ماركوس راشفورد على البقاء رفقة الريد ديفيلز الموسم المقبل، مع الاتفاق على كافة تفاصيل عقده الجديد.



وشهدت الفترة الماضية تردد اللاعب كثيرا في التوقيع على عقد جديد مع الفريق، بعد العروض القوية التي تلقاها أبرزها من برشلونة الإسباني.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي تيليجراف" الإنجليزية، فأن راشفورد سوف يتقاضى 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا مع الفريق خلال العقد الجديد، على أن يوقع لمدة 5 مواسم.



وينتهي عقد راشفورد مع مانشستر يونايتد في صيف 2020، ويخشى مسؤولو النادي الإنجليزي رحيل النجم الشاب لذلك كانوا حريصون على الاتفاق معه.



ويأمل نادي مانشستر يونايتد بالإعلان عن صفقة التوقيع مع اللاعب خلال الصيف الجاري وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد.