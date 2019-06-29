شروط عودة نيمار لبرشلونة

حدد نادي برشلونة الاسباني شروط عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من جديد للنادي في الفترة الحالية.



و يرتبط نجم الفريق الباريسي بالعودة من جديد للعب في البارسا بعدما شعر بالندم على مفارقة فريق ملعب الكامب نو.



و اشارت صحيفة سبورت الاسبانية إلى أن نيمار عليه القبول بتخفيض جزء كبير من راتبه لو كان حقا يريد الحصول على فرصة جديدة في البارسا.



و سيمنح برشلونة نيمار راتبا يصل إلى 24 مليون يورو في الموسم الواحد بدلا من الراتب الحالي في باريس والبالغ 36 مليون يورو.



بجانب ذلك يجب أن ينسى نيمار الحصول على 40 مليون يورو من برشلونة كمكافأة تجديد عقده في الماضي مع البارسا فضلا عن ضرورة اعتذاره علنا على طريقة رحيله عن البلوجرانا.