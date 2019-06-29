والدة نيمار تطالبه بالصبر

طالبت والدة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نجلها بالصبر في رسالة واضحة عبر منصة إنستجرام.



ونشرت نادين جونسالفيس صورة لها رفقة نيمار عبر شبكة التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلقت على الصورة قائلة: اصبر.



يأتي ذلك في ظل تردي علاقة نيمار بإدارة النادي الفرنسي في الآونة الأخيرة، وارتباطه بقوة بالرحيل عن الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري.



ويرتبط نجم الفريق الباريسي بالعودة من جديد للعب في البارسا، بعدما شعر بالندم على مفارقة فريق ملعب الكامب نو.

وسيمنح برشلونة نيمار راتبا يصل إلى 24 مليون يورو في الموسم الواحد بدلا من الراتب الحالي في باريس والبالغ 36 مليون يورو.