تشيلسي يهدد أتلتيكو مدريد بسبب موراتا

هدد نادي تشيلسي الإنجليزي نظيره الإسباني أتلتيكو مدريد بسبب مهاجمه الإسباني ألفارو موراتا.



وانتقل موراتا إلى أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مع أحقية الشراء بعد نهايته مقابل 55 مليون يورو.



وقالت النسخة الإنجليزية من موقع "جول" العالمي إن تشيلسي طلب من أتلتيكو مدريد القيام بتفعيل بند الشراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وهدد النادي الإنجليزي نظيره الإسباني بإعادة موراتا إلى ملعب ستامفورد بريدج في حالة رفضه دفع قيمة بند الشراء في الصيف الحالي.



وعلى الرغم من رغبة موراتا وأتلتيكو مدريد المتبادلة في البقاء، إلا أن الأمور ستكون صعبة على النادي الإسباني الذي سينفق 126 مليون يورو للتعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس من بنفيكا البرتغالي.