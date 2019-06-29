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رياضة

نيمار يبدأ التحضير للموسم الجديد مع باريس

السبت 29/يونيو/2019 - 09:00 م
جريدة الدستور
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بدأ النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، التحضير للموسم الكروي الجديد بالرغم من عدم حسم مستقبله مع إدارة النادي.

يأتي ذلك في ظل تردي علاقة نيمار بإدارة النادي الفرنسي في الآونة الأخيرة، وارتباطه بقوة بالرحيل عن الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويرتبط نجم الفريق الباريسي بالعودة من جديد للعب في البارسا، بعدما شعر بالندم على مفارقة فريق ملعب الكامب نو.

واستغل نيمار تحضيراته البدنية للموسم الجديد بأفضل طريقة ممكنة، بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به قبل بطولة كوبا أمريكا في مباراة ودية.

ونشر اللاعب صورة له داخل صالة الألعاب الرياضية، من تحضيراته عبر شبكة التواصل الاجتماعي إنستجرام، ويدرك نيمار أن عليه الكثير من العمل من أجل الموسم الجديد، ويجب أن يكون في أفضل حال كي لا يحبط من يثق به.

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