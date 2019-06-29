كيف يمول إنتر صفقة لوكاكو؟

يسعى مسئولو نادي إنتر ميلان الإيطالي، إلى حسم صفقة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، عن رغبة إنتر ميلان في توفير 40 مليون جنيه إسترليني من أجل تمويل صفقة لوكاكو.



وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن إدارة إنتر تريد بيع الثنائي جواو ماريو إلى موناكو الفرنسي ودالبرت إلى أولمبيك ليون الفرنسي.



وأوضحت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد تتمسك بالحصول على 80 مليون جنيه إسترليني وهو ما يجعل مسئولي النيراتزوري يبحثون عن حلول لتمويل الصفقة بعدما تم رفض العرض الأول.



وكانت تقارير صحفية إنجليزية كشفت عن تقديم إدارة إنتر ميلان عرضًا لشراء لوكاكو من خلال دفع تسعة ملايين جنيه إسترليني مقابل إعارة سنتين مع وجود بند يلزم النادي الإيطالي بشراء اللاعب مقابل 54 مليون جنيه إسترليني.



ويرغب المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب الإنتر الجديد في الاستعانة بخدمات لوكاكو بعدما سبق أن حاول الحصول على خدمات المهاجم البلجيكي عندما كان مدربًا لتشيلسي.

