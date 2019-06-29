بيل يرفض الزج به في صفقة بوجبا

يرفض النجم الويلزي الدولي جاريث بيل لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، الرحيل لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كجزء من صفقة التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا.



ويرتبط الريال بالسعي خلف ضم بوجبا من اليونايتد في الميركاتو الصيفي الجاري ووضع عينه على تسهيل الصفقة بالزج باسم بيل في المفاوضات.



وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أن الويلزي الدولي رفض الرحيل ريال مدريد والدخول في صفقة تبادلية محتملة تعني وصول بوجبا لمدريد.



وبالرغم من تأكيد بيل على رغبته في اللعب لفريق مثل مانشستر يونايتد إلا أنه لا يوافق على الدخول في صفقة قد تفيد الميرينجي.



وحاول فلورنتينو بيريز رئيس الريال الزج ببيل في الاتفاق مع اليونايتد من أجل تسهيل عملية التعاقد مع بوجبا بسبب الطلبات المبالغ فيها من إدارة النادي الإنجليزي.