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رياضة

برشلونة ينافس ريال مدريد على "فان دي بيك"

السبت 29/يونيو/2019 - 08:58 م
جريدة الدستور
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يفكر نادي برشلونة الإسباني في منافسة غريمه التقليدي ريال مدريد على التعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك، لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى اتجاه ريال مدريد نحو التعاقد مع فان دي بيك في الصيف الجاري، في ظل صعوبة التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إن نادي برشلونة كان يفكر في التعاقد مع فان دي بيك قبل نحو شهر ونصف.

وأوضحت الصحيفة أن الفكرة قد تعود مجددا في ظل اقتراب الإسباني دينيس سواريز والبرازيلي رافينيا ألكانتارا من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويطلب نادي العاصمة الهولندية الحصول على مبلغ يتراوح من 60 إلى 65 مليون يورو، وهو ما يزيد عن الـ50 مليون التي يرغب نادي العاصمة الإسبانية في دفعها للتعاقد مع اللاعب.

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