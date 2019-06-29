زميل مودريتش في الطريق لأتلتيكو مدريد
السبت 29/يونيو/2019 - 08:58 م
أصبح الكرواتي أنتي ريبيتش، نجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، على مقربة من الذهاب للعب في صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني بالموسم المقبل.
و يواصل الأتليتي سعيه لترميم صفوف المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني في الموسم القادم بضم عدة لاعبين في الميركاتو الصيفي الحالي.
و تعاقد الأتليتي مع فيليبي من بورتو، رينان لودي من أتلتيكو بارانينسي البرازيلي وأصبح على وشك التعاقد مع جواو فيليكس من بنفيكا البرتغالي.
و يعمل الفريق الاسباني على ضم الظهير الأيسر الكرواتي ريبيتش الذي يعتبر زميلًا للوكا مودريتش نجم ريال مدريد في المنتخب الكرواتي.
و أفادت شبكة سكاي بأن أتلتيكو مدريد سيدفع 40 مليون يورو لضم اللاعب من فرانكفورت علمًا بأنه سجل في الموسم الماضي 10 أهداف وصنع 6 في 38 مباراة مع الفريق.
و يواصل الأتليتي سعيه لترميم صفوف المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني في الموسم القادم بضم عدة لاعبين في الميركاتو الصيفي الحالي.
و تعاقد الأتليتي مع فيليبي من بورتو، رينان لودي من أتلتيكو بارانينسي البرازيلي وأصبح على وشك التعاقد مع جواو فيليكس من بنفيكا البرتغالي.
و يعمل الفريق الاسباني على ضم الظهير الأيسر الكرواتي ريبيتش الذي يعتبر زميلًا للوكا مودريتش نجم ريال مدريد في المنتخب الكرواتي.
و أفادت شبكة سكاي بأن أتلتيكو مدريد سيدفع 40 مليون يورو لضم اللاعب من فرانكفورت علمًا بأنه سجل في الموسم الماضي 10 أهداف وصنع 6 في 38 مباراة مع الفريق.