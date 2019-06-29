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رياضة

زميل مودريتش في الطريق لأتلتيكو مدريد

السبت 29/يونيو/2019 - 08:58 م
جريدة الدستور
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أصبح الكرواتي أنتي ريبيتش، نجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، على مقربة من الذهاب للعب في صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني بالموسم المقبل.

و يواصل الأتليتي سعيه لترميم صفوف المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني في الموسم القادم بضم عدة لاعبين في الميركاتو الصيفي الحالي.

و تعاقد الأتليتي مع فيليبي من بورتو، رينان لودي من أتلتيكو بارانينسي البرازيلي وأصبح على وشك التعاقد مع جواو فيليكس من بنفيكا البرتغالي.

و يعمل الفريق الاسباني على ضم الظهير الأيسر الكرواتي ريبيتش الذي يعتبر زميلًا للوكا مودريتش نجم ريال مدريد في المنتخب الكرواتي.

و أفادت شبكة سكاي بأن أتلتيكو مدريد سيدفع 40 مليون يورو لضم اللاعب من فرانكفورت علمًا بأنه سجل في الموسم الماضي 10 أهداف وصنع 6 في 38 مباراة مع الفريق.

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