زميل مودريتش في الطريق لأتلتيكو مدريد

أصبح الكرواتي أنتي ريبيتش، نجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، على مقربة من الذهاب للعب في صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني بالموسم المقبل.



و يواصل الأتليتي سعيه لترميم صفوف المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني في الموسم القادم بضم عدة لاعبين في الميركاتو الصيفي الحالي.



و تعاقد الأتليتي مع فيليبي من بورتو، رينان لودي من أتلتيكو بارانينسي البرازيلي وأصبح على وشك التعاقد مع جواو فيليكس من بنفيكا البرتغالي.



و يعمل الفريق الاسباني على ضم الظهير الأيسر الكرواتي ريبيتش الذي يعتبر زميلًا للوكا مودريتش نجم ريال مدريد في المنتخب الكرواتي.



و أفادت شبكة سكاي بأن أتلتيكو مدريد سيدفع 40 مليون يورو لضم اللاعب من فرانكفورت علمًا بأنه سجل في الموسم الماضي 10 أهداف وصنع 6 في 38 مباراة مع الفريق.