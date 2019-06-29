تجديد حبس لص المساكن في البساتين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة البساتين، حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة مبالغ مالية من داخل شقة بمنطقة البساتين.



تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة البساتين بقيادة المقدم على فيصل رئيس المباحث والنقباء أحمد مصلح وأحمد مختار وأحمد خيرى معاونو المباحث، ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط عاطل، وبحوزته مبلغ مالى قدره 2400 جنيه، مفتاح سيارة "مجهول المصدر"، مفك.



وبمناقشته أمام الملازم اول محمد عطية معاون الضبط عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن أحد المواطنين بدائرة القسم بأسلوب "كسر الكالون" باستخدام الأداة حيازته، واقر بإنفاقه مبلغا ماليا من متحصلات الواقعة على متطلباته الشخصية.



وأمر اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واخطار النيابة العامة للتحقيق.