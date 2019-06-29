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رياضة

زيدان يطالب نافاس بالرحيل لإخماد الفتنة في ريال مدريد

السبت 29/يونيو/2019 - 08:57 م
جريدة الدستور
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طالب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، حارسه الكوستاريكي كيلور نافاس بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لإخماد نار الفتنة في الفريق.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى إمكانية بقاء نافاس في الفريق الملكي خلال الموسم المقبل، بعد فشله في الحصول على عرض مناسب للرحيل.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إن المدرب الفرنسي يرغب في رحيل نافاس، لأن بقاءه سيشعل الخلافات بينه وبين إدارة نادي العاصمة الإسبانية.

ويرى "زيزو" أن الحارس الكوستاريكي هو الأحق بحراسة مرمى الفريق في الموسم المقبل، مفضلا إياه على الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

إلا أن إدارة النادي ترفض تمامًا المساس بالحارس البلجيكي، وترغب في بقائه وحصوله على مقعد الحارس الأساسي في الفريق خلال الفترة المقبلة.

وانضم كورتوا إلى الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من تشيلسي الإنجليزي، لينفرد بمقعد الحارس الأساسي على حساب نافاس، وهو ما دفع الأخير لإعلان رغبته في الرحيل.

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