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حوادث

البرازيلية المتهمة بتهريب الكوكايين داخل البلاد: "كنت محتاجة فلوس"

الأحد 30/يونيو/2019 - 06:08 ص
البرازيلية المتهمة
البرازيلية المتهمة بتهريب الكوكايين داخل البلاد: "كنت محتاجة فلوس"
حسام التمساح
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حصلت "الدستور" على اعترافات سيدة تحمل الجنسية البرازيلية، متهمة بجلب وتهريب 2 كيلو ونصف من مخدر الكوكايين، عبر مطار القاهرة الجوي، وأقرت المتهمة أن احد الأشخاص يحمل الجنسية المصرية وطلب منها تهريب كمية المخدرات مقابل مبلغ مالى كبير، وأثناء الدخول لمصر تم القبض عليها، معلقة: "أنا كنت محتاجة فلوس".

كانت النيابة أمرت بانتداب مترجم لحضور التحقيق مع المتهمة، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء الضابط القائم بضبط المتهمة للاستماع لأقواله، وأمرت بإرسال المواد المضبوطة للمعمل الكيمائي لإعداد تقرير مفصل بها.

البداية كانت أثناء تفتيش قوات أمن مطار القاهرة المتهمة بعد الاشتباه فيها، حيث عثر داخل اليد الحديدية لإحدى الحقائب الخاصة بها على كمية كبيرة من مخدر الكوكايين، بقصد تهريبها وترويجها على عملائها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت حبس المتهمة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

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