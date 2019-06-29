العربي الكويتي يتعاقد مع فهد زويد لمدة موسمين

أعلن النادي العربي الكويتي عن التعاقد مع فهد زويد خلال فترة الانتقالات الحالية.



العربي نجح في التوقيع مع فهد زويد قادمًا من نادي الفحيحيل لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.



ومن المقرر أن ينضم فهد زويد للنادي العربي على سبيل الإعارة لمدة موسمين.



وكان العربي قد عزز صفوفه مؤخرًا بعدة صفقات أجنبية وهي، السوري يوسف قلقا والليبي السنوسي الهادي والأوغندي توني ماويجي.