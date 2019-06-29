مدرب موريتانيا: حصلنا على نقطة تاريخية في كأس أمم أفريقيا

أبدى الفرنسي مارتينز كورينتين المدير الفني لمنتخب موريتانيا لكرة القدم سعادته بالحصول على نقطة تاريخية في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بعد التعادل سلبيا مع المنتخب الأنجولي اليوم السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.



وقال كورينتين:"حصلنا على نقطة تاريخية كأول تعادل لمنتخب موريتانيا في نهائيات كأس أمم أفريقيا".



وأضاف:"أردت اليوم التركيز على معاجلة الأخطاء التي ظهرت في المباراة الماضية أمام مالي والتي خسرناها 1 .4 كان الفريق جاهز بدنيا لذلك لم أجري سوى تبديلين فقط".



وأكد:"كنت أعرف المنتخب الأنجولي جيدا حيث أننا واجهناه في التصفيات ذهابا وإيابا".



وأردف:"لا أغلق الباب أمام أحد وجميع اللاعبين لديهم نفس الفرص في المشاركة في المباريات".



وعن المباراة المقبلة أمام المنتخب التونسي، قال:"بالطبع المنتخب التونسي أقوى فرق المجموعة وهو أكثر الفرق جاهزية، المنتخب التونسي شارك في المونديال الأخير ولديه تاريخ كبير، ويملك لاعبين يلعبون في الدوريات الأوروبية، ولكننا سنحافظ على حظوظنا في التأهل للدوري التالي".