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رياضة

إصابة كريستيان أتسو في مباراة الكاميرون

السبت 29/يونيو/2019 - 07:40 م
جريدة الدستور
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تعرض كريستيان أتسو لاعب منتخب غانا الأول لكرة القدم لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة الكاميرون بكأس الأمم الأفريقية 2019.
غانا تواجه الكاميرون مساء اليوم السبت على ستاد الإسماعيلية في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
كريستيان أتسو تعرض لاصابة عضلية قوية في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول ولم يتمكن من استكمال المباراة.
ليقرر جيمس كويسي أبياه المدير الفني للنجوم السوداء خروج اللاعب ودخول صامويل أسوسو بدلًا منه.
يذكر أن منتخب الكاميرون كان قد تغلب على غينيا بيساو بهدفين دون رد بينما تعادل منتخب غانا مع بنين بهدفين لكل فريق.

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