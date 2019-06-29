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رياضة

مدرب موريتانيا: حصلنا على نقطة تاريخية.. وسنلعب على آخر أمل أمام تونس

السبت 29/يونيو/2019 - 07:40 م
الفرنسي مارتينز كورينتين
الفرنسي مارتينز كورينتين
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تحدث الفرنسي مارتينز كورينتين المدير الفني لمنتخب موريتانيا عقب تعادل فريقه اليوم مع أنجولا سلبيا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة من كأس الأمم الافريقية خلال المؤتمر الصحفي في العديد من النقاط.

وقال: "في البداية حصلنا اليوم على نقطة تاريخية كأول تعادل لمنتخب موريتانيا في نهائيات كأس الأمم الافريقية، اردت اليوم التركيز على معالجة اخطأ الجانب الدفاعي لتجنب ماحدث في اللقاء الأول امام مالي والخسارة الكبيرة برباعية".

وأضاف: "اللاعبون كانوا جاهزين اليوم بدنيا لذلك لم اقم سوى بتغيرين في الأوقات الأخيرة من عمر المباراة، لاعبو فريقي لديهم ثوابت وآليات لعب تخص هذا الرسم التكتيكي في الملعب".

وأكد أنه يعلم جيدا فريق انجولا وهو يملك عناصر جيدة جدا ولعب معه من قبل في التصفيات ذهابا وإيابا،وأوضح أنه لا يغلق الباب أمام أحد وجميع لاعبي الفريق لديهم نفس الفرص، وأضاف: "يجب علينا التأمين الدفاعي القوي مع التحول من الدفاع للهجوم سريعا بشكل إيجابي اذا كنا نرغب في التأهل للأدوار الإقصائية".

وعن مباراة تونس المقبلة قال: "بالطبع تونس جاهزة وأقوى ولعبت في المونديال وتحمل تاريخ كبير وأسماء تنشط في الدوريات الأوروبية لكننا سنحافظ على حظوظنا في التأهل واللعب حتى آخر أمل في الصعود".

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