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عالم

موجة حر تضرب أوروبا.. وغرامة ألف يورو على سوء استخدام المياه

السبت 29/يونيو/2019 - 07:39 م
جريدة الدستور
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ضربت موجة من الحر الشديد معظم أنحاء القارة الأوروبية، أدت إلى نشوب حرائق في إسبانيا، وفرض قيود على مياه الشرب في ألمانيا، وإغلاق آلاف المدارس في فرنسا، مع توقعات باستمرار هذه الموجة خلال الأيام المقبلة وازدياد المخاوف من ظهور مشاكل صحيّة خطيرة.

سجَّلت فرنسا، امس الجمعة، أعلى درجة حرارة على الإطلاق منذ بدء التسجيل، وذكرت محطة "ميتيو فرانس" للأرصاد أن الحرارة في جالاجلو مونتو بإقليم بروفانس في جنوب البلاد بلغت 45.9 درجة مئوية لتزيد بواقع درجتين تقريبًا على الرقم القياسي السابق، الذي بلغ 44.1 درجة في أغسطس 2003.

وأشارت المحطة إلى أنَّ 12 بلدة في جنوب فرنسا شهدت الجمعة أعلى مستوى للحرارة على الإطلاق منذ بدء التسجيل، بينما تجاوزت 45 درجة في 3 بلدات أخرى.

وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أنَّ العام الجاري في طريقه ليصبح من بين أشد الأعوام حرارة على مستوى العالم.

وعقد وزراء فرنسيون اجتماعًا لتقييم رد فعل الحكومة على موجة الحر، وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب إنَّ مديري المدارس ورؤساء البلديات المحليين أغلقوا 4000 مدرسة أو ألغوا الدروس من أجل رعاية الأطفال في غرف باردة نيابة عن الآباء والأمهات الذين لا يستطيعون توفير الرعاية لهم.

وقال فيليب بعد الاجتماع إنَّه تمَّ اتخاذ خطوات لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك كبار السن والمشردون، لكن السكان على نطاق أوسع بحاجة أيضًا إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

ولفت إلى أنَّ وزارة الصحة أصدرت نصيحة بالامتناع عن ممارسة التمارين الرياضية الشاقة.

وفي جنوب فرنسا، حرص كبار السن على الخروج قبل الثامنة صباحا للتبضع، وفي مونبيلييه قالت سوزيت ألاغر، الثمانينية التي وضعت قبعة ونظارة شمسية وهي تمشي بصعوبة وتحمل بيدها شبكة التسوق: "أذهب مع افتتاح المتجر. الشمس حارقة حتى في هذا الوقت وأشعر بثقل التلوث".

وأعلنت مجموعة "آكور" التي تشغل نحو 1700 فندق في فرنسا، مساء الأربعاء، أنَّها ستفتح مساحات مكيفة أو "منعشة" في منشآتها لكبار السن "الذين يعانون وضعًا هشًا".

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