ماركا: رئيس توتنهام يعرض خدمات "إريكسن" على ريال مدريد

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن محاولات "دانيل ليفي" رئيس توتنهام لبيع لاعبه "كريستيان إريكسن" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأكدت الصحيفة أن هناك اتصالات بين "ليفي" ومسئولي ريال مدريد في الفترة الحالية، وعرض عليهم الحصول على خدمات الدنماركي.



وتواصل رئيس السبيرز مع "خوسيه آنخل سانشيز" مدير عام الملكي، من أجل الوصول معه لاتفاق رسمي ليرحل "إريكسن" عن ناديه اللندني خاصة وأن عقده ينتهي في يونيو 2020.



ويحاول "ليفي" الحصول على أفضل استفادة مادية ممكنة، قبل رحيل الدنماركي مجانًا بعد نهاية الموسم المقبل.



وكان توتنهام قد طلب من ريال مدريد في صيف العام الماضي، الحصول على 150 مليون يورو نظير التفريط في اللاعب وهو ما رفض الانصياع له النادي الإسباني في وقتها.



ويأمل "ليفي" الحصول على 70 مليون يورو على الأقل من خلال بيع "إريكسن"، بسبب أن عقده يتبقى به عام واحد فقط.