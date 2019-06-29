باريس سان جيرمان يرغب في ضم بونوتشي من يوفنتوس

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن نادي باريس سان جيرمان يرغب في ضم الدولي الإيطالي ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس.



بونوتشي عاد للبيانكونيري في الموسم الماضي بعد عام واحد من تجربة ميلان، التي فشلت للمدافع صاحب الـ32 عامًا.



شبكة "ميدياسيت" الإيطالية، عرضت على بونوتشي راتب 7.5 مليون يورو وهو أكثر من الذي يتقاضاه مع يوفنتوس، بالإضافة لدور قيادي في الفريق بجانب تياجو سيلفا.



بونوتشي ربما يفتقد مكانه في حال استمر مع يوفنتوس، بعد اقتراب ماتياس دي ليخت من الانتقال رسميًا للبيانكونيري.