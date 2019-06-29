عمار حمدي يشارك في مران الأهلي بعد انتهاء إعارته.. وانتظام ماهر ومحسن

انتظم عمار حمدي صانع ألعاب الأهلي في مران الفريق الأول، اليوم السبت، بعد انتهاء إعارته إلى الاتحاد السكندري.



وكان عمار حمدي معارًا من الأهلي إلى الاتحاد السكندري خلال الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 أشهر.



عمار قدم أداء جيدًا رفقة الاتحاد السكندري وأحرز 3 أهداف من أصل 18 مشاركة مع النادي السكندري، وانضم إلى معسكر منتخب مصر قبل أمم إفريقيا.



ومن جانب آخر، انتظم الثنائي ناصر ماهر وصلاح محسن في مران الأهلي اليوم عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها الثنائي بإذن من الجهاز الفني.



ويستعد الأهلي للسفر إلى إسبانيا مطلع يوليو المقبل لخوض معسكر الإعداد والذي يتخلله بعض المباريات الودية.

