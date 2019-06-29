الاتحاد الأوغندي يضع شرطا لرحيل "ديسابر" إلى الأهلي

قالت تقارير صحفية إن النادي الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع الفرنسي سيباستيان ديسابر، مدرب منتخب أوغندا، لتولي تدريب الفريق الأحمر، بداية من الموسم المقبل، فيما حدد الاتحاد الأوغندي لكرة القدم شرطه من أجل الموافقة على رحيله.



وتأتي هذه التقارير بالتزامن مع النتائج الجيدة التي يقدمها منتخب أوغندا مع ديسابر في بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة حاليا بمصر، وحصوله على 4 نقاط من أول مباراتين في البطولة.



ووفقًا لموقع "eagle" الأوغندي، فإن الأهلي سيتعين عليه دفع 100 ألف دولار، قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب مع الاتحاد الأوغندي، في حالة إتمام المفاوضات بنجاح وتوليه تدريب "المارد الأحمر".



وأضاف الموقع أن خبرة ديسابر الكبيرة في الكرة الإفريقية ستسهل مهمته مع الأهلي، لسابق عمله مع فرق كبيرة أبرزها الإسماعيلي المصري وأسيك ميموزا الإيفواري والترجي التونسي والوداد المغربي.



يذكر أن منتخب أوغندا يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق نقطتين عن منتخب مصر في الصدارة، وذلك قبل جولة واحدة من نهاية مرحلة المجموعات.