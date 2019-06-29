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بالصور.. روح غير رياضية من مدرب تونس بعد التعادل مع مالي
السبت 29/يونيو/2019 - 07:32 م
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شهدت
مباراة
منتخب
تونس ونظيره
مالي
أمس الجمعة، لقطة روح غير رياضية بعد انتهاء اللقاء
مباشر
ًة والذي أقيم ضمن
مباريات
الجولة الثانية للمجموعة الخامسة.
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