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عالم

مقتل 3 مدنيين في انفجار لغم حوثي بالجوف اليمنية

السبت 29/يونيو/2019 - 07:31 م
جريدة الدستور
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قتل 3 مدنيين بينهم طفل وأصيب آخر، السبت، في انفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، بمحافظة الجوف، شمالي اليمن.

ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية، عن مصدر محلي، أن عبوة ناسفة انفجرت في دراجة نارية لأحد اليمنيين في الطريق العام بمركز مديرية المصلوب في الجوف، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين بينهم طفل وجرح آخر.

وكان العديد من المدنيين قتلوا أو أصيبوا جراء ألغام أو عبوات ناسفة زرعت من قبل ميليشيا الحوثي بعدة مناطق في الجوف المحاذية بريا لحدود المملكة العربية السعودية.


وفي 17 يونيو الجاري، أعلن مكتب وزارة حقوق الإنسان اليمني بمحافظة الجوف، رصد 51 ألفا و481 حالة انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق الأطفال خلال الفترة من 2015 إلى مايو 2019.

وسجل المكتب في تقرير قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بتجنيد 165 طفلا واحتجاز 12 شخصا دون السن القانونية، وقال إنها تسببت في إصابة 6 آلاف و200 طفل بصدمات وآثار نفسية.

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