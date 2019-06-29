اتحاد الشغل التونسي يتوعّد الحكومة بمعركة كسر العظام

توعّد الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس اليوم السبت، الحكومة بـ"معركة كسر عظام"، متهمًا إياها بالسعي إلى "بيع" كبرى شركات الدولة وبالفشل في إدارة عدة ملفات اجتماعية.



وتشهد الساحة السياسية في تونس حالة من التوتّر الواضح بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، خاصة مع ضبابية المشهد السياسي وعدم الحسم في عدة ملفات اقتصادية واجتماعية بما ينعكس على سلامة المناخ الاجتماعي.



وقال نور الدين الطبوبي، أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، إنّ "الحكومة تسعى إلى بيع المؤسسات الوطنية لتقبض ثمنها والتغطية على إفلاسها"، داعيًا القواعد النقابية إلى الاستعداد لما سماها "معركة كسر العظام" دفاعًا عن المكتسبات الوطنية وتصديًا لهذه المخططات، وفق تعبيره.



وكان الطبوبي قد أطلق قبل يومين تصريحات قوية، دعا فيها إلى الاستعداد لـ"معركة كسر العظام التي سيترأسها الاتحاد من أجل الدفاع عن الخبرات الوطنية والدفاع عن الحريات العامة وعن الطبقة الشغيلة".



وقال "الطبوبي" إنّ هناك انزعاجًا من الطبقة السياسية في تونس من دور الاتحاد، الذي دعا إلى "الخروج والتسجيل من أجل التصويت بكثافة في الانتخابات القادمة"، وفق قوله.



واعتبر مراقبون أنّ سعي الاتحاد إلى التصعيد جاء بعد فشل الحكومة في عدة ملفات اقتصادية واجتماعية لا سيما مسألة الحفاظ على المؤسسات الوطنية التي تمثّل حجر الأساس للاقتصاد التونسي، ومنها شركة التبغ والوقيد، إحدى أكبر مؤسسات الدولة، التي وجّه الطبوبي تحذيرًا من بيعها، ودعا العاملين فيها إلى التصدي لما يُخطط لها.

