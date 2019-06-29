تقارير: الهلال السعودي يقدم عرضًا مغريًا لضم المهاجم ريكاردو جوميز

كشفت تقارير صحفية عن أن نادي الهلال السعودي اقترب بقوة من حسم صفقة التعاقد مع ريكاردو جوميز، لاعب بارتيزان بلغراد الصربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "ALO" الصربية، فإن إدارة نادي الهلال برئاسة سعد بن نافل، قدمت عرضًا مغريًا لنظيرتها في نادي بارتيزان، من أجل الحصول على توقيع جوميز.



وأوضحت الصحيفة أن إدارة نادي الهلال قدمت أكبر عرض لمحترف أجنبي لعب في صربيا، مشيرة إلى أن "الزعيم" الأقرب لضم جوميز بعد عرضه الذي لا يرفض.



كما ذكرت تقارير أخرى أن الهلال يُجهز عرضًا لشراء عقد جوميز مبلغًا يقدر بـ6 ملايين يورو.



وتفوّق الهلال على غريمه أهلي جدة، في سباق ضم اللاعب، حيث قدمت إدارة "الراقي" في وقت سابق عرضًا بقيمة 4 ملايين يورو، ولكن إدارة بارتيزان اشترطت الحصول على 5 ملايين يورو، وكانت الصفقة في طريقها للحسم.



جوميز، شارك في 49 مباراة مع بارتيزان بلغراد، في الموسم الماضي، سجل خلالها 26 هدفًا وصنع 4 أخرى.



يُذكر أن نادي الهلال ينتظر الإعلان الرسمي عن التعاقد مع مدير فني جديد للفريق، ومن المنتظر أن يكون الروماني رازفان لوسيسكو، مدرب باوك اليوناني السابق.