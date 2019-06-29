غرفة عمليات الثانوية العامة بالشرقية: 5 محاضر غش أثناء إمتحانات اليوم

تلقت غرفة عمليات ديوان عام محافظة الشرقية، والمشرفة على امتحانات الثانوية العامة، شكاوى بتحرير 6 محاضر بحيازة أدوات غش، داخل لجان الامتحانات اليوم، وجارى التعامل مععهم بمعرفة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية



وتم ضبط الطالب "ب.س.ال" المؤدى الإمتحان باللجنة الفرعية رقم 3، بمدرسة ابو كبير الثانوية بنين، وبحوزته كارت فيزا وسماعة بلوتوث بالأذن، أثناء آداء امتحان علم النفس"، كما تم ضبط الطالبة "ن.م.أ" باللجنة الفرعية رقم 28 بمدرسة فاقوس الثانوية، وبحوزتها تليفون مفتوح، أثناء آدائها امتحان مادة التفاضل والتكامل



كما تم ضبط " م.أ.ع" باللجنة الفرعية رقم9 بمدرسة أبو كبير الثانوية بنين، لضبطه يغش من مذكرة، والطالبة " ش.ال.ال" باللجنة الفرعية رقم 13 بمدرسة بليغ بمركز الإبراهيمية، والطالبة "خ.إ.ح" بذات اللجنة لحيازتهما هواتف محمولة أثناء آداء الإمتحان



يذكر أن طالبات وطلاب الشرقية، يؤدون الامتحانات في 122 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية ومجهزة لاستقبال 44 ألفا و477 طالبا وطالبة، لأداء الامتحانات، ومن المقرر أن تنتهي يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019 في مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية".