اختيار الأنجولي "جيلسون دالا" أحسن لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام موريتانيا

حصد جيلسون دالا، لاعب منتخب أنجولا، جائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام موريتانيا، في اللقاء الذي لعب لحساب الجولة الثانية بدور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019 التي تحتضنها مصر.



وحقق المنتخب الموريتاني تعادلًا تاريخيًا في مشاركته الإفريقية الأولى أمام منافسه الأنجولي بدون أهداف في المباراة التي جاءت ضمن حسابات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بمسابقة كأس الأمم الإفريقية والتي تقام بمصر.



وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي: مالي (4 نقاط) - تونس وأنجولا (نقطتان) - موريتانيا (نقطة واحدة).