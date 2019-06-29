السبت 29 يونيو 2019 الموافق 26 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

رياضة

اختيار الأنجولي "جيلسون دالا" أحسن لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام موريتانيا

السبت 29/يونيو/2019 - 07:20 م
جريدة الدستور
طباعة
حصد جيلسون دالا، لاعب منتخب أنجولا، جائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام موريتانيا، في اللقاء الذي لعب لحساب الجولة الثانية بدور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019 التي تحتضنها مصر.

وحقق المنتخب الموريتاني تعادلًا تاريخيًا في مشاركته الإفريقية الأولى أمام منافسه الأنجولي بدون أهداف في المباراة التي جاءت ضمن حسابات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بمسابقة كأس الأمم الإفريقية والتي تقام بمصر.

وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي: مالي (4 نقاط) - تونس وأنجولا (نقطتان) - موريتانيا (نقطة واحدة).

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

3 حالات لرفع عداد الكهرباء من المشترك.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

قصة الكوب الذى اصطحبه بوتين فى عشاء قمة العشرين

منذ حوالي 22 ساعة

فيفي عبده تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

منذ حوالي 6 ساعات

حماس تعلن وقف إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة

ads

الصور

image description

صور.. انتشار الخدمات المرورية بمحيط استاد الإسماعيلية

image description

مدبولي يتفقد مبنى "الوزراء" بالعلمين الجديدة.. وعقد أول اجتماع به قريبا

image description

قلق بين أهالي طالبات الثانوية بالهرم أثناء امتحانات اليوم

image description

ملخص فوز جنوب أفريقيا علي ناميبيا

image description

ملخص فوز المغرب على كوت ديفوار

ads

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

طائرة تجسس تصوّر سيدات بغرف نومهن في بنها.. والأمن يضبط الفاعل

رسالتان من الفتاة المكسيكية لمحمد صلاح: "الكل يستحق فرصة ثانية"

أسعار الذهب اليوم السبت 29 يونيو 2019

ستوديو

مدرب موريتانيا: سعيد بالنقطة التاريخية أمام أنجولا بـ"كأس الأمم"

البرهان: الثورة ملك الشعب السوداني فقط وسنسلمه السلطة (فيديو)

"أبويا في الدراما".. عمرو سعد ينعى محمد أبوالوفا

نشأت الديهي: "مصر ذهبت إلى قمة عشرين برسائل مهمة" (فيديو)

ads

رياضة

مدرب موريتانيا: حصلنا على نقطة تاريخية في كأس أمم أفريقيا

إصابة كريستيان أتسو في مباراة الكاميرون

مدرب موريتانيا: حصلنا على نقطة تاريخية.. وسنلعب على آخر أمل أمام تونس

ماركا: رئيس توتنهام يعرض خدمات "إريكسن" على ريال مدريد

منوعات

تسجيلات أول هبوط على القمر للبيع

اكتشاف وعي سري لمرضى الغيبوبة قد ينقذ حياتهم

سبب صادم وراء العقم عند الرجال

ماذا يحدث إذا انفجرت الشمس؟

إسلام سياسي

الاتحاد الأوروبي: عودة 400 داعشي بريطاني إلي بلادهم

عزة فتحي: في ثورة 30 يونية رفض الشعب الفاشية باسم الدين

العراق يطلق سراح داعشية سورية وبلادها ترفض استقبالها

مقتل اثنين من عناصر داعش في الموصل

مقالات الرأي
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
ماجد حبته
قمة العشرين.. توترات وتسويات
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «6»
د.كريمة الحفناوى
تحية لنضال الشعب الفلسطينى البطل
المزيد
ads

الثقافة

افتتاح معرض براعم 2 للمواهب الصغيرة بقاعة لمسات الثلاثاء

معهد جوته يفتتح فرعا في الغردقة

محمد عبدالنبي يقترب من عالم قصص الأطفال في مجموعته "كان ياما كان"

برنامج "القراءة الكبرى" في مكتبة الإسكندرية مستمر حتى سبتمبر المقبل

صفحتنا ع الفيس بوك