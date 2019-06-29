ويمبلدون للتنس: أكثر اللاعبات الحاليات تحقيقًا للقب

تنطلق منافسات بطولة ويمبلدون للتنس خلال ساعات قليلة، وتتنافس العديد من اللاعبات على تحقيق اللقب بالأراضي الإنجليزية.



وتمتلك الشقيقتان ويليامز نصيب الأسد من التتويجات بالبطولة على مستوى فردي السيدات، وتستهدفان أيضًا زيادة رصيدهما من البطولة.



وتعد سيرينا ويليامز أكثر اللاعبات تحقيقًا للقب برصيد سبع بطولات، أعوام "2002،2003،2009،2010،2012،2015،2016".



تأتي خلفها شقيقتها فينوس ويليامز التي حققت لقب البطولة خمس مرات، أعوام "2000،2001،2005،2007،2008".



ثم تأتي خلفهما التشيكية بيترا كفيتوفا التي نجحت في التتويج بالبطولة مرتين عامي "2011،2014".



كما نجحت الألمانية أنجليك كيربر في تحقيق اللقب مرة وحيدة العام الماضي، فيما نجحت الإسبانية غاربين موغوروزا في تحقيقه مرة وحيدة أيضًا عام 2017.



