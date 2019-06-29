استئناف القاهرة يأمر ببدء تشغيل البوابة الإلكترونية بمأمورية "حفظ شبرا الخيمة"

أمر المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، ببدء تشغيل البوابة الإليكترونية بمأمورية الاستئناف حفظ شبرا الخيمة، لكي يتمكن المواطنون والمحامون من استخراج الصور الرسمية من الأحكام والمستندات الموجودة في ملفات القضايا المنتهية بصدور احكام فيها، والمحفوظة لدى مأمورية حفظ شبرا الخيمة والخاصة بجميع الأحكام الصادرة من محكمة استئناف القاهرة ومأموريتها في القضايا المدنية والتجارية.



من جانبه أثنى المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، على الدور الذي قام به المستشار دكتور محمود عبد الفتاح -نائب رئيس محكمة النقض - المنتدب للإشراف وإدارة طعون النقض في مواد الجنح بمحكمة استئناف القاهرة، في متابعة وتنفيذ عملية التطوير التكنولوجي لجميع أقسام المحكمة ومأمورياتها.



وأوضح أنه قد ثبت من خلال ما قدمه من إنجاز وأعمال في هذا الشأن بالإضافة لما قدمه من خلال توليه الإشراف والإدارة على طعون نقض الجنح، أنه كان مقبلا على عمله معنيا به، وكان لحسن إدارته الأثر الكبير في إصلاح منظومة الطعون وإصلاح كثيرا من مواطن الخلل الإداري وملاحقة وإصلاح أوجه العوار وسد الثغرات التي قد تكون مدخلا للعبث أو الانحراف من العاملين فضلا عن سرعة إنجاز آلاف الطعون بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة والمساواة بين الخصوم، مما كان له أثرا بليغا في تعزيز الثقة في منظومة إدارة العدالة وتأكيد ثقة المتقاضين في القضاء، وقد انعكس ذلك على إقامة نظام يتبع في هذا الشأن ويكفل حسن الاداء وتحقيق رسالة العدل.

