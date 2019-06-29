تعادل سلبي بين أنجولا وموريتانيا في كأس الأمم

تعادلت أنجولا وموريتانيا سلبيا في ثاني مبارياتهما ضمن المجموعة الخامسة في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم اليوم السبت في السويس ليخوض الفريقان صراعا للتأهل إلى الدور الثاني.



وهذا التعادل الثاني لأنجولا بينما حصدت موريتانيا، التي تشارك لأول مرة في البطولة، أول نقطة في المجموعة.



وتتصدر مالي المجموعة بأربع نقاط من مباراتين بينما تملك تونس، التي تواجه موريتانيا في المباراة المقبلة، نقطتين.



وبعد 21 مباراة في البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بات هذا اللقاء الأول الذي ينتهي بدون أهداف رغم أن الفريقين كانا قريبين من هز الشباك.



وشهدت الدقيقة 20 محاولة خطيرة لأنجولا أنقذها خاسا كمارا بعدما راوغ المهاجم فريدي الحارس لكنه أطلق تسديدة بعيدة من زاوية صعبة.



وبعد 20 دقيقة من استئناف اللعب سنحت فرصة خطيرة اخرى عندما أرسل جلسون دالا تمريرة عرضية أمام مرمى موريتانيا لكن البديل ويلسون إدواردو سدد الكرة بعيدا.



وتحسن أداء موريتانيا بعد الخسارة الكبيرة 4-1 أمام مالي في ظهورها الأول في البطولة لكنها لم تصنع أي فرصة حقيقية.



وكانت أفضل فرصها عبر أداما با في الدقيقة 60 لكن محاولته في الجانب الأيمن من المرمى تصدى لها مدافع أنجولا برونو جاسبار وفي الدقيقة الأخيرة وضع جيرالدو الكرة في الشباك لكن الحكم المصري إبراهيم نور الدين ألغى الهدف بداعي التسلل.



وستلتقي أنجولا في المباراة الأخيرة بدور المجموعات مع مالي يوم الثلاثاء المقبل وفي الوقت ذاته ستلعب تونس مع موريتانيا.