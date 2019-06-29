ميديما: لم أتوقع الوصول للمربع الذهبي وأفتخر بما قدمناه حتى الآن

أكدت فيفيان ميديما نجمة المنتخب الهولندي لكرة القدم أنها لم تتوقع أن يتأهل الفريق للمربع الذهبي في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في فرنسا ولكنها تشعر الآن بالفخر بعد بلوغ هذا الدور للمرة الأولى في تاريخ الفريق.



وتغلب المنتخب الهولندي على نظيره الإيطالي 2 صفر اليوم السبت في دورالثمانية للبطولة ليودع المنتخب الإيطالي من دور الثمانية مثلما حدث فيأول مشاركة له بالبطولة عبر النسخة الأولى عام 1991 وقالت ميديما، التي سجلت الهدف الأول لفريقها وفازت بجائزة أفضل لاعبة في المباراة،: "لم أتوقع الوصول للدور قبل النهائي في المونديال الحالي كنا نشكو من أننا لا نقدم أفضل أداء ولكننا بلغنا المربع الذهبي. قدمنا أداء مدهشا ويمكننا أن نفخر بما قدمناه".



وأضافت: "نحتاج للتركيز في المباراة التالية بغض النظر عن المنافس الذي نلتقيه في المربع الذهبي. ونعلم أننا نستطيع التغلب على هذا المنافس لكننا نحتاج فقط للتركيز والاستعداد إنني مهاجمة والناس تنتظر مني الأهداف. أشعر بالسعادة للهدف الذي سجلته اليوم بضربة رأس".