السبت 29 يونيو 2019 الموافق 26 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

نيجيريا تدعو إلى سياسة أمنية مشتركة في غرب إفريقيا

السبت 29/يونيو/2019 - 07:09 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
دعا الرئيس النيجيري محمد بخاري السبت الى تحرك مشترك لمواجهة التحديات الامنية في غرب إفريقيا، وذلك مع افتتاح القمة العادية الخامسة والخمسين لرؤساء دول وحكومات مجموعة دول غرب إفريقيا في ابوجا.

وتطرق بخاري خصوصا الى العنف الطائفي والنزاعات على الاراضي بين الرعاة والمزارعين والهجمات الجهادية، معتبرا أنها "تهديدات تنطوي على تداعيات تطاول التعايش السلمي لمجتمعاتنا وسبل بقائها".

واعتبر أن "العنف يقوض أيضا جهودنا نحو اندماج إقليمي فعلي"، مطالبا بتحرك "مشترك لوضع حد لهذا التهديد، يصب في مصلحة الاستقرار الاقليمي وخير شعوبنا".

وأدى تمرد بوكو حرام الجهادي في شمال شرق نيجيريا وتصدي الجيش له منذ 2009 الى أكثر من 27 ألف قتيل، وتسبب بنزوح 1،8 مليون شخص واتسع هذا التمرد حاليا ليشمل النيجر وتشاد والكاميرون.

وتابع الرئيس النيجيري "علينا أن نوجه رسالة واضحة وموحدة الى مرتبكي العنف، ونقول لهم إننا مصممون على محاربتهم والتغلب عليهم".

وتصاعدت وتيرة النزاعات حول الأراضي بين الرعاة والمزارعين في نيجيريا وبوركينا فاسو، وباتت أكثر دموية.

وتستمر هذه القمة لدول غرب إفريقيا طوال السبت في ابوجا وعلى جدول أعمالها مناقشة إصدار عملة موحدة.

وتترأس نيجيريا هذه المجموعة الاقليمية منذ 2018، وتهدف الى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين 15 دولة في غرب إفريقيا.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

طائرة تجسس تصوّر سيدات بغرف نومهن في بنها.. والأمن يضبط الفاعل

منذ حوالي 5 ساعات

رسالتان من الفتاة المكسيكية لمحمد صلاح: "الكل يستحق فرصة ثانية"

منذ حوالي 14 ساعة

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

وفاة الفنان محمد أبو الوفا بعد صراع مع المرض

ads

الصور

image description

صور.. انتشار الخدمات المرورية بمحيط استاد الإسماعيلية

image description

مدبولي يتفقد مبنى "الوزراء" بالعلمين الجديدة.. وعقد أول اجتماع به قريبا

image description

قلق بين أهالي طالبات الثانوية بالهرم أثناء امتحانات اليوم

image description

ملخص فوز جنوب أفريقيا علي ناميبيا

image description

ملخص فوز المغرب على كوت ديفوار

ads

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

طائرة تجسس تصوّر سيدات بغرف نومهن في بنها.. والأمن يضبط الفاعل

رسالتان من الفتاة المكسيكية لمحمد صلاح: "الكل يستحق فرصة ثانية"

أسعار الذهب اليوم السبت 29 يونيو 2019

ستوديو

مؤسس "تمرد": مصر كان يحكمها عصابة قبل 30 يونيو (فيديو)

مدرب موريتانيا: سعيد بالنقطة التاريخية أمام أنجولا بـ"كأس الأمم"

البرهان: الثورة ملك الشعب السوداني فقط وسنسلمه السلطة (فيديو)

"أبويا في الدراما".. عمرو سعد ينعى محمد أبوالوفا

ads

رياضة

مدرب موريتانيا: حصلنا على نقطة تاريخية في كأس أمم إفريقيا

إصابة كريستيان أتسو في مباراة الكاميرون

مدرب موريتانيا: حصلنا على نقطة تاريخية.. وسنلعب على آخر أمل أمام تونس

ماركا: رئيس توتنهام يعرض خدمات "إريكسن" على ريال مدريد

منوعات

تسجيلات أول هبوط على القمر للبيع

اكتشاف وعي سري لمرضى الغيبوبة قد ينقذ حياتهم

سبب صادم وراء العقم عند الرجال

ماذا يحدث إذا انفجرت الشمس؟

إسلام سياسي

الاتحاد الأوروبي: عودة 400 داعشي بريطاني إلي بلادهم

عزة فتحي: في ثورة 30 يونية رفض الشعب الفاشية باسم الدين

العراق يطلق سراح داعشية سورية وبلادها ترفض استقبالها

مقتل اثنين من عناصر داعش في الموصل

مقالات الرأي
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
ماجد حبته
قمة العشرين.. توترات وتسويات
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «6»
د.كريمة الحفناوى
تحية لنضال الشعب الفلسطينى البطل
المزيد
ads

الثقافة

افتتاح معرض براعم 2 للمواهب الصغيرة بقاعة لمسات الثلاثاء

معهد جوته يفتتح فرعا في الغردقة

محمد عبدالنبي يقترب من عالم قصص الأطفال في مجموعته "كان ياما كان"

برنامج "القراءة الكبرى" في مكتبة الإسكندرية مستمر حتى سبتمبر المقبل

صفحتنا ع الفيس بوك