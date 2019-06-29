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رياضة

بيرتوليني: هاويات المنتخب الإيطالي أزعجن المنافسات في مونديال السيدات

السبت 29/يونيو/2019 - 07:05 م
جريدة الدستور
وكالات
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أكدت ميلينا بيرتوليني مدربة المنتخب الإيطالي لكرة القدم أن روح الفريق وحماس اللاعبات كان وراء تقليص الفجوة بين مستوى الفريق والفرق المنافسة له في بطولة كأس العالم للسيدات المقامة حاليا بفرنسا.

وتغلب المنتخب الهولندي على نظيره الإيطالي 2 صفر اليوم السبت في دور الثمانية للبطولة ليودع المنتخب الإيطالي من دور الثمانية مثلما حدث في أول مشاركة له بالبطولة عبر النسخة الأولى عام 1991.

وقالت بيرتوليني: "الأندية الكبيرة تؤدي عملا رائعا بالفعل. بدأت هذه الأندية قبل عامين العمل على تغيير شكل اللعبة على مستوى السيدات، الأمر يتطلب للسلطة السياسية أيضا لاتخاذ قرارات تتعلق بالرياضة على مستوى السيدات وخاصة فيما يتعلق بكرة القدم النسائية".

وأضافت في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على الانترنت، "يجب ألا ننسى اللاعبات الإيطاليات اللاتي تنافسن في هذه البطولة أمام لاعبات محترفات تماما. لاعباتنا هاويات. بفضل روح الفريق، قلصنا الفجوة، الأهم الآن أن تسعى الأندية والسلطات على أن توفر للاعباتنا نفس ظروف اللاعبات الأجنبيات".

وأشارت: "تحتاج اللاعبات إلى الافتخار بأنفسهن وبطريقة لعبهن وأسلوب التعامل مع المباريات. أظهروا للمشجعين في بلدهن أن كرة القدم على مستوى السيدات من الممكن أن تصبح مصدرا للمتعة".

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