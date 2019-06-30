"شكوتك" للرقابة الإدارية.. تعرف على طرق الإبلاغ عن الفاسدين

حققت هيئة الرقابة الإدارية، خلال السنوات الماضية، نجاحات متتالية في محاربة الفاسدين فى الجهاز الإداري بالدولة، والمنتفعين من وظائفهم، والمستغلين لمناصبهم، حيث وقفت لهم بالمرصاد.



وترصد"الدستور"، عبر السطور القادمة طرق تقديم شكاوى لهيئة الرقابة الإدارية، على النحو التالي:



- يتم تقديم شكاوى مكتوبة أو بلاغات شفهية يتقدم بها المواطنون بأنفسهم لمكاتب خدمة المواطنين بالمقر الرئيسي للهيئة الكائن في تقاطع شارعي النزهة وأسماء فهمي بمدينة نصر، أو بالمكاتب الإقليمية التابعة لها في جميع المحافظات.



- كما ترسل الشكاوى إلى هيئة الرقابة الإدارية بعنوانها الموضح بعاليه بصندوق بريد رقم 111 هليوبلس، أو من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لهيئة الرقابة الإدارية www.aca.gov.eg، ثم الدخول على قسم "الشكاوى" بالقائمة الرئيسية، ثم اختيار "إرسال شكوى"، وملء نموذج الشكوى، والضغط على زر "إدخال".



- كما ترسل الشكاوى على الفاكس رقم 0020222915403، أو تليفون الهيئة 0020222902728، أو الرقم المختصر 16100، والخاص بإسلوب تقديم الشكاوى.