بلومبرج: اليوان الصيني يكتسب مزيدا من القوة مع استمرار المفاوضات مع واشنطن

قالت اليوم وكالة أنباء بلومبرج إنه من المحتمل أن يكتسب اليوان الصيني مزيدا من القوة مع الإعلان عن استئناف المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وأضافت أن ذلك الارتفاع سيكون بمثابة تخفيف للضغوط التي تعرضت لها العملة الصينية وذلك بسبب الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



جدير بالذكر أن وسائل إعلام رسمية صينية ذكرت في تقاريرها اليوم السبت أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على استئناف محادثاتهما التجارية، وذلك عقب اجتماع الرئيس الصيني شي جين بينج مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.