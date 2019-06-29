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رياضة

هولندا تبلغ قبل نهائي كأس العالم للسيدات بفوز 2-صفر على إيطاليا

السبت 29/يونيو/2019 - 05:56 م
جريدة الدستور
وكالات
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هزت فيفيان ميديما وستيفاني فان دير جراجت الشباك بضربتي رأس في الشوط الثاني لتتأهل هولندا إلى قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات لأول مرة في تاريخها بفوز 2-صفر على إيطاليا اليوم السبت.

وتلعب هولندا، التي استحقت الفوز في طقس حار باستاد هينو، ضد ألمانيا أو السويد اللتين تلتقيان في رين في وقت لاحق من اليوم.

واتيحت أفضل الفرص لإيطاليا، التي لم يسبق لها عبور دور الثمانية، في الشوط الأول لكن بطلة أوروبا زادت من إيقاعها بعد الاستراحة وجاء الهدفان بعد ركلتين ثابتتين من شريدا سبيتزه.

وتلعب الولايات المتحدة حاملة اللقب ضد إنجلترا في الدور قبل النهائي في ليون يوم الثلاثاء بينما تقام المباراة الأخرى في الدور ذاته في اليوم التالي.

وشاركت ليكه مارتنز لاعبة هولندا بعد اجتيازها الكشف الطبي رغم معاناتها من إصابة في القدم تعرضت لها أثناء الاحتفال بهدف في الدور الماضي.

ومع إقامة باستاد يبعد ساعتين فقط عن الحدود الهولندية اكتسى الملعب، البالغ سعته 22600 متفرج، باللون البرتقالي لكن رغم ذلك عانت هولندا في بداية المباراة أمام دفاع إيطالي قوي بقيادة سارة جاما.

وحصلت إيطاليا على أول فرصة حقيقية عندما مررت باربارا بونانسيا كرة إلى فالنتينا بيرجاماتشي لتسدد كرة من فوق الحارسة ساري فان فينندال التي تصدت لها بسهولة.

وأهدرت بيرجاماتشي فرصة أخرى قبل أن تطيح فالنتينا جياسينتي بكرة خارج المرمى واستغلت سارينا فيجمان مدربة هولندا الاستراحة لتصحح أخطاء فريقها الذي ظهر بشكل مختلف تماما في الشوط الثاني.

وأشركت لينيت بيرنستين بدلا من شانيس فان دي زاندن التي بدت بلا حلول أمام دفاع إيطاليا وزادت سرعة لعب هولندا وافتتحت التسجيل في الدقيقة 70.

وأرسلت سبيتزه تمريرة عرضية من ركلة حرة من الناحية اليسرى وصلت إليها ميديما في الوقت المناسب لتهز شباك لورا جويلياني.

وبعد ذلك بعشر دقائق وضعت هولندا الفوز بعيدا عن متناول منافستها عندما أرسلت سبيتزه تمريرة عرضية من الناحية اليمنى حولتها فان دير جراجت بضربة رأس في المرمى.

وظهر الإرهاق على لاعبات إيطاليا وسط سيطرة هولندا التي ستسعى لبلوغ النهائي لأول مرة.

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